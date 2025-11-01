Grand prix des arts plastiques de la ville de Tunis pour Walid Zouari

L’artiste plasticien Walid Zouari a remporté le Grand prix des arts plastiques de la Ville de Tunis pour son œuvre « Visages sur le mur de la mémoire ».

Walid Zouari s’est vu remettre ce Gran prix, dans la soirée du vendredi 31 octobre 2025 lors d’une soirée organisée au Palais Kheireddine à la Médina de Tunis, à l’occasion du vernissage de l’exposition annuelle du Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques.

Dns un communiqué, la municipalité indique que 132 artistes ont participé à cet édition avec des créations de différentes régions du pays, en ajoutant que le deuxième prix a été attribué à l’artiste Nasreddine Farhati et le 3e à Intissar Zribi.

Un hommage a également été rendu à plusieurs artistes qui se sont distingués par leur contribution à l’enrichissement de la scène artistique tunisienne, ajoute encore la même source.

Depuis 2019, le Grand prix des arts plastiques de la Ville de Tunis est organisé par la Municipalité de Tunis, qui conserve les œuvres primées. Il vise à encourager la création et la créativité artistique et à affirmer le rôle de la Mairie dans le paysage culturel.

Y. N.