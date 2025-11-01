Trafic de drogue à Nabeul | Saisie de 15.000 comprimés de stupéfiant

La police a saisi 15.000 comprimés de stupéfiant et a démantelé un réseau de trafic de drogue, dont cinq membres ont été arrêtés à Nabeul.

L’opération a été menée par la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Nabeul, en coordination avec la sous-direction d’El Gorjani et sous la supervision du Parquet du tribunal de première instance de Grombalia, indique l’agence Tap ce samedi 1er novembre 2025, selon une source sécuritaire.

Le suspect principal a été interpelé, sur la route nationale n°1 à Bou Argoub, sur sa moto alors qu’il transportait des comprimés de type Lyrica, ajoute encore même source .

Quatre autres suspects âgés de 30 à 50 ans ont été arrêtés et le Parquet a ordonné leur mise en détention, alors qu’un 6e membre de ce réseau fait l’objet d’un mandat de recherche.

