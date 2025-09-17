Repenser la stratégie de santé sexuelle et reproductive en Tunisie

L’Office national de la famille et de la population (ONFP) entame sa cinquième décennie durant lesquelles il a enregistré des résultats démographiques et sociaux qui ont épargné à la Tunisie beaucoup de problèmes socio-économiques, dont souffrent beaucoup d’autres nations. Aujourd’hui plus que jamais, l’ONFP est appelé à jouer un rôle central dans la refondation d’une politique publique de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale, à la hauteur des défis démographiques, économiques et sociaux que traverse la Tunisie.

Fethi Ben Messaoud *

Le dernier recensement de 2024 relève une tendance démographique inquiétante : le taux de fécondité est tombé à un niveau historiquement bas, désormais inférieur au seuil de remplacement (moins de 2,1 enfants par femme). Ce repli soulève de nombreuses interrogations quant à l’avenir du pays : vieillissement accéléré de la population, contraction de la population active, pressions accrues sur les systèmes de santé et de retraite.

Dans ce contexte, l’ONFP doit s’engager en collaboration avec toutes les parties prenantes (ministères, institutions nationales, ONG…) dans l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale SSR/PF, fondée sur une lecture actualisée des besoins de la population, notamment des jeunes, des femmes, des couples, des personnes en situation de vulnérabilité et des populations des régions défavorisées.

Il ne s’agit plus seulement d’assurer l’accès aux services classiques de planification familiale, mais d’innover en plaçant les droits reproductifs, le bien-être et l’autonomisation au cœur de l’action publique en mettant l’accent sur une approche innovante.

Cette approche est basée sur cinq piliers fondamentaux. Il s’agit :

1- d’adapter l’offre de services aux nouveaux profils et besoins des populations. L’ONFP doit élargir l’accès à des services diversifiés, intégrés, respectueux, et accessibles géographiquement. L’intégration des services SSR et de santé mentale, le conseil, le soutien à la parentalité, ou encore la prise en charge des violences basées sur le genre doivent faire partie de l’offre;

2- de renforcer l’éducation sexuelle complète. Une stratégie ambitieuse de SSR doit intégrer l’éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires, universitaires et communautaires, tout en formant les prestataires à répondre avec compétence et éthique aux besoins des jeunes;

3- de repenser la communication et l’information. Une nouvelle stratégie exige des campagnes de communication ciblées, innovantes, et en phase avec les réalités des jeunes et des couples, utilisant les canaux numériques, les influenceurs sociaux et les médias communautaires pour déconstruire les tabous et promouvoir des comportements responsables;

4- de réduire les inégalités régionales et sociales d’accès aux services SSR/PF. L’ONFP devra prioriser les régions sous-desservies, les zones rurales, et les quartiers populaires, en déployant des unités mobiles couvrant toutes les régions difficiles, des partenariats locaux, et en assurant la disponibilité continue des méthodes contraceptives et des soins;

5- de s’appuyer sur la recherche et les données socio démographiques. La refonte de la stratégie devra s’ancrer sur des données actualisées, issues d’enquêtes nationales, de recherches participatives et de dispositifs de suivi-évaluation rigoureux. Une collaboration étroite avec les instituts de recherche, les universités et la société civile sera indispensable.

Un tournant stratégique et politique

L’enjeu est clair : transformer une politique fondée historiquement sur la maîtrise de la natalité en une politique de promotion des droits sexuels et reproductifs, centrée sur le choix éclairé, la santé, et la dignité des personnes.

À ce titre, l’ONFP doit lancer une concertation nationale en vue de coconstruire cette stratégie, avec la participation des jeunes, des professionnels de santé, des ONGs, des partenaires de développement et des décideurs politiques.

Cette initiative permettra à l’ONFP d’ouvrir un nouveau chapitre : celui d’une vision inclusive, moderne et résiliente de la santé sexuelle et reproductive, au service du bien-être individuel et de l’équilibre démographique national.

L’office peut également capitaliser sur son engagement actif dans la coopération Sud-Sud, en partageant ses expériences pionnières en matière de planification familiale, d’intégration des services de SSR/PF, et d’approches communautaires.

Grâce à des partenariats stratégiques avec plusieurs pays africains et arabes, surtout que l’office depuis son adhésion à l’organisation des Partenaires en population et développement (PPD) a su valoriser son expertise technique à travers des missions de formation, d’assistance technique et de transfert de bonnes pratiques.

Ce positionnement régional renforce non seulement l’influence de la Tunisie comme acteur de référence en matière de SSR/PF, mais constitue aussi une source d’enrichissement pour la mise en œuvre de solutions adaptées aux nouveaux défis nationaux. La future stratégie SSR/PF devra intégrer cette dimension d’ouverture, d’apprentissage mutuel et de solidarité entre pays du Sud, afin de bâtir des réponses innovantes et durables aux enjeux partagés de développement démographique et social.

* Expert en population et développement, ancien secrétaire général de l’ONFP.