Tunisie | Jawher Ben Mbarek en grève de la faim sauvage

Le comité de défense des détenus dans l’affaire de « complot contre la sûreté de l’État » a annoncé que Jawher Ben Mbarek est entré en grève de la faim sauvage.

Il a entamé ce mouvement de protestation à la prison de Blli à minuit et sera en grève de la faim sans même boire de l’eau ni prendre ses médicaments malgré les traitements qu’il doit prendre au quotidien, précise la défense via un communiqué publié ce mercredi 29 octobre 2025.

La même source ajoute que Jawher Ben Mbarek a pris cette décision pour protester contre « l’absence des conditions les plus élémentaires d’un procès équitable dans l’affaire dite de complot et pour pointer du doigt dénoncer une politique visant à éliminer des opposants notamment par des détentions prolongées et des conditions dégradantes ».

Pour rappel, lundi dernier, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a maintenu sa décision quant à un procès à distance en rejetant la demande de la défense qui a demandé un procès en présentiel.

Y. N.