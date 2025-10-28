Affaire de complot | La défense dénonce des irrégularités  

L’examen de l’appel interjeté par des dizaines de personnalités de l’opposition contre leurs condamnations pour «complot contre l’État» a été ouvert lundi 27 octobre 2025 à Tunis, mais rapidement reporté au 17 novembre après que leurs avocats se soient plaints d’irrégularités.

Les avocats ont dénoncé des «violations de procédure» ​​dès le début de l’audience, les accusés n’ayant pas été présentés au tribunal, mais devant comparaître par visioconférence, le juge ayant rejeté à la fois la comparution des accusés et la mise en liberté provisoire demandée par leurs avocats.

Près de 40 personnes sont jugées pour «complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État» et «appartenance à un groupe terroriste».

Le groupe, initialement condamné en avril à des peines allant jusqu’à 74 ans de prison, comprend des figures de l’opposition, des avocats et des hommes d’affaires de renom.

Parmi eux figurent Issam Chebbi et Jawhar Ben Mbarek, membres de la coalition d’opposition du Front du salut national, Khayam Turki, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi, Abdelhamid Jelassi, tous incarcérés depuis avril 2023, ainsi que la militante féministe Bochra Belhaj Hmida, qui avait quitté le pays avant son inculpation.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré en avril que le procès collectif était «entaché de violations du droit à un procès équitable et à une procédure régulière», ajoutant qu’il soulevait de «graves inquiétudes quant à des motivations politiques».

Pour le président Kaïs Saïed ces «commentaires et déclarations de parties étrangères » sont une «ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Tunisie ».

En juillet, un autre procès impliquant près d’une vingtaine de figures de l’opposition, également accusées de complot contre l’État, a condamné à de lourdes peines des accusés, dont Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha.

I. B.