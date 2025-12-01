POLITIQUETunisie

Tunisie | Après 33 jours, Jawhar Ben Mbarek suspend sa grève de la faim

1 décembre 20251 décembre 2025
Jawhar Ben Mbarek a annoncé, ce lundi 1er décembre 2025, avoir levé la grève de la faim qu’il mène depuis 33 jours dans sa cellule à la prison de Belli.

C’est son père Ezzeddine Hazgui qui a annoncé la nouvelle, en précisant que Jawhar Ben Mbarek remercie toutes les personnes qui l’ont soutenu durant ce mouvement estimant que celui-ci a transmis le message, notamment « en mettant en lumière la souffrance des prisonniers politiques en Tunisie ».

Notons que Jawhar Ben Mbarek est poursuivi dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État et a été condamné par la Cour d’appel de Tunis à une lourde peine de 20 ans ferme.

Y. N.

