TGM | Week-end du 5 & 6 décembre sans train (Transtu)

4 décembre 20254 décembre 2025
Le trafic sur la ligne Tunis–La Goulette–La Marsa (TGM) sera totalement suspendu durant le week-end du samedi et du dimanche 6 et 7 décembre 2025.

C’est ce qu’a annoncé la Société des transports de Tunis (Transtu), dans un communiqué publié ce jeudi 4 décembre en précisant que des travaux seront menés dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire et que le trafic reprendra sur une seule voie à partir du lundi 8 décembre

La Transtu a également indiqué que durant la suspension des bus seront mobilisés pour renforcer le service sur la ligne n°347 reliant Tunis Marine, de 5h du matin à 22h.

La même source promet une fréquence avec un départ toutes les 20 minutes samedi et toutes les 30 minutes dimanche.

