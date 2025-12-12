Nabeul accueille le 38ᵉ Festival Neapolis du théâtre pour enfants

La 38ᵉ édition du Festival Neapolis du théâtre pour enfants aura lieu du 21 au 28 décembre 2025 à Nabeul. Elle s’annonce comme l’une des plus riches et des plus inspirantes depuis la création de cet événement en 1986, qui est aujourd’hui une référence incontournable en Tunisie, mais aussi dans le monde arabe, en Afrique du Nord et dans l’espace méditerranéen.

Rendez-vous majeur dédié aux arts vivants destinés au jeune public, le Festival Neapolis du théâtre pour enfants se distingue par une programmation particulièrement foisonnante, réunissant théâtre, marionnettes, danse, pantomime, cirque, performances visuelles et créations hybrides.

Les enfants et leurs familles auront l’occasion d’explorer une vaste palette d’univers artistiques proposés par des compagnies venues de plusieurs continents.

Les pays participants offrent une diversité géographique remarquable : Italie, Bulgarie, Espagne et Russie (en Europe), Iran, Chine, Vietnam (Asie), Algérie, Égypte, Oman, Maroc, Palestine, Irak (Monde arabe et Afrique).

Cette ouverture internationale confère au festival une dimension unique, faisant de Nabeul un véritable carrefour de cultures et de pratiques artistiques.

Le théâtre tunisien occupe cette année une place centrale, avec 13 spectacles nationaux au programme. Une présence qui illustre la vitalité du secteur, la créativité des compagnies locales et la qualité des productions destinées au jeune public. Ces œuvres témoignent de la richesse des langages artistiques tunisiens et confirment le rôle essentiel du festival dans la promotion du théâtre pour enfants au niveau national.

Au-delà des représentations scéniques, le festival propose un ensemble d’activités parallèles favorisant la formation, la réflexion et l’échange professionnel :workshops et ateliers de création pour enfants et étudiants ; séminaires réunissant experts, pédagogues et artistes, et rencontres professionnelles encourageant la coopération entre compagnies tunisiennes et étrangères.

La programmation investira également l’espace public, avec des animations quotidiennes : spectacles de rue, performances spontanées, mascottes, échassiers, clowns et interventions artistiques dans les principaux quartiers et artères de Nabeul.

L’un des moments phares sera le Petit Carnaval, prévu le lundi 22 décembre : un défilé festif et coloré réunissant enfants, familles, troupes et habitants dans une ambiance conviviale et fédératrice.

Dans un souci d’élargir l’accès à la culture, le festival étend cette année sa présence à plusieurs gouvernorats : Sfax, Bizerte, Kairouan, Tunis, La Manouba et Nabeul. Cette diffusion régionale permet de toucher de nouveaux publics et confirme la vocation nationale de l’événement.

Les délégations étrangères bénéficieront d’un accueil chaleureux incluant des soirées spéciales, des visites culturelles à la découverte du patrimoine tunisien et une cérémonie officielle organisée à la mairie de Nabeul. Ces moments de convivialité renforceront les liens entre artistes internationaux, institutions locales et acteurs culturels.

Avec cette 38ᵉ édition, le Festival Neapolis du Théâtre pour Enfants réaffirme son statut d’événement de référence dans le paysage culturel tunisien et sa place essentielle dans le réseau international du théâtre jeune public. Animé par une programmation ambitieuse, une ouverture résolue sur le monde et un ancrage territorial affirmé, le festival poursuit sa mission : offrir aux enfants un espace d’émerveillement, de créativité et de découverte, tout en contribuant au rayonnement culturel de la Tunisie.