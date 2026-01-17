France-Tunisie | « Portail Eco », site interactif d’orientation des acteurs économiques

L’ambassade de France en Tunisie a annoncé le lancement du nouveau site web « Portail Eco », plateforme interactive d’orientation destinée en particulier aux entreprises et aux porteurs de projets.

En quelques clics, ils pourront trouver le bon interlocuteur de l’équipe économique France à Tunis pour accompagner leurs projets et répondre à leurs besoins

Vous cherchez à investir, nouer des relations d’affaires, acquérir des biens ou services, ou recruter localement ? Ce portail éco vous orientera vers le bon service ou opérateur, lit-on dans le communiqué de l’ambassade.