ECONOMIEMEDIATunisie

France-Tunisie | « Portail Eco », site interactif d’orientation des acteurs économiques

10 0
17 janvier 202617 janvier 2026
France-Tunisie | « Portail Eco », site interactif d’orientation des acteurs économiques

L’ambassade de France en Tunisie a annoncé le lancement du nouveau site web « Portail Eco », plateforme interactive d’orientation destinée en particulier aux entreprises et aux porteurs de projets.

En quelques clics, ils pourront trouver le bon interlocuteur de l’équipe économique France à Tunis pour accompagner leurs projets et répondre à leurs besoins

Vous cherchez à investir, nouer des relations d’affaires, acquérir des biens ou services, ou recruter localement ? Ce portail éco vous orientera vers le bon service ou opérateur, lit-on dans le communiqué de l’ambassade.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!