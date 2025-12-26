Renforcer l’intégration de l’industrie tunisienne dans l’espace euroméditerranéen

La dernière réunion du Conseil des ministres, présidée par la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri, jeudi 25 décembre 2025, au Palais de la Kasbah, a été consacrée à l’examen de trois projets de loi organique à caractère économique.

Il s’agit d’un projet de loi organique portant approbation des amendements apportés à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes (convention PEM); d’un projet de loi organique portant approbation de la modification du protocole (B) de l’accord de libre-échange entre la République tunisienne et les États de l’Association européenne de libre-échange (Aele), et un projet de loi organique portant approbation de la modification de l’accord euro-méditerranéen d’association entre la République Tunisienne, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part.

Ces projets de loi visent à renforcer l’intégration du tissu industriel tunisien à l’espace euro-méditerranéen, qui constitue un espace stratégique de première importance pour les exportations tunisiennes, en raison de la proximité géographique, de la complémentarité économique et de l’interconnexion des chaînes de valeur. L’Union européenne représente également la première destination des produits tunisiens, notamment industriels, agricoles et agroalimentaires, bénéficiant des accords de partenariat et de libre-échange offrant un accès préférentiel à de vastes marchés regroupant plus de 500 millions de consommateurs.

L’adoption de ces projets de loi permettra également de raffermir la présence de la Tunisie sur les marchés de la région euro-méditerranéenne, qui absorbent environ 80 % de l’ensemble des exportations tunisiennes.

Les entreprises tunisiennes pourront ainsi mieux s’intégrer aux chaînes de production européennes et mondiales, notamment dans les secteurs des composants automobiles, des industries électriques et électroniques, du textile et de l’habillement, renforçant ainsi la compétitivité et la valeur ajoutée des exportations tunisiennes.

Par ailleurs, la région euro-méditerranéenne constitue un espace favorable à l’investissement, au transfert des technologies et du savoir-faire, ce qui ne manquera pas de diversifier et d’améliorer la qualité des exportations tunisiennes et de consolider ainsi l’intégration de la Tunisie dans l’économie régionale et internationale.