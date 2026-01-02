Plan directeur de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis

L’Agence d’urbanisme du Grand Tunis (Augt), sous la tutelle du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, a annoncé le lancement d’une enquête de terrain auprès des ménages sur la mobilité individuelle dans les quatre gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous). Cette enquête se déroulera de début janvier à fin mars 2026.

Les agents chargés de rendre visite aux familles incluses dans l’enquête le feront en soirée (à partir de 16h00) afin de recueillir des données sur leurs déplacements quotidiens.

Il s’agit de créer un plan stratégique pour une mobilité durable, plus équilibrée, moins polluante et plus inclusive, en intégrant transports publics (métro léger, bus, train), modes doux et solutions numériques, pour mieux gérer les défis d’une agglomération complexe. L’objectif est de repenser l’offre et la demande de transport, réduire les embouteillages et la pollution, et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Cette enquête vise à recueillir les données nécessaires à l’élaboration du «Modèle directeur de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis», réalisé par l’Agence en coopération avec l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), qui contribuera à la mise en place d’un système de transport et de mobilité urbain sophistiqué, sûr, intégré et durable, répondant aux besoins des différents groupes sociaux.

Il s’agit de créer un plan stratégique pour une mobilité durable, plus équilibrée, moins polluante et plus inclusive, en intégrant transports publics (métro léger, bus, train), modes doux et solutions numériques, pour mieux gérer les défis d’une agglomération complexe.

L’objectif est de repenser l’offre et la demande de transport, réduire les embouteillages et la pollution, et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Cette enquête comprend un échantillon représentatif de 7 000 familles issues des gouvernorats du Grand Tunis, sélectionnées selon une méthodologie statistique scientifique.

Il restera à espérer qu’une fois élaborés et adoptés, lesdits stratégie et plan ne resteront pas dans les tiroirs de ces messieurs de l’administration publique et trouveront le chemin de la mise en œuvre effective.

I. B.