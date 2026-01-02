L’homme d’affaires Maher Chaabane reste en détention

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de prolonger la détention de l’homme d’affaires Maher Chaabane.

L’homme d’affaire poursuivi dans une affaire de corruption, devra rester quatre mois supplémentaires en détention, suite à la décision prise ce vendredi 2 janvier 2026 par la justice.

Maher Chaabane, rappelons-le, est en détention pour des accusations de corruption, incitation à la corruption et exploitation de la fonction d’un agent public en vue d’obtenir des avantages indus pour lui-même ou pour autrui.

Il est, également, poursuivi dans d’autres affaires instruites par le Pôle judiciaire économique et financier, liées à des soupçons de blanchiment d’argent.

Y. N.