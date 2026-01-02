Affaire « Tunisie terre d’asile »  | Une audience attendue ce 5 janvier

Après 19 mois de détention provisoire, les membres de l’association « Tunisie terre d’asile » comparaissent de nouveau devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.

L’audience est prévue ce lundi 5 janvier 2026 et concernera Sherifa Riahi, Imene Ouerdani, Yadh Bousselmi Mohamed Jouou ainsi que Imen Ouardani et Mohamed Ekbel Khaled, incarcérés depuis mai 2024, et qui sont poursuivis pour des accusations liées à l’hébergement de migrants et à la facilitation de séjour irrégulier.

Pour leurs avocats, il s’agit d’une « criminalisation de l’action humanitaire », rappelant que leurs activités étaient menées en toute transparence avec des partenaires internationaux et que les accusations liées aux financements douteux ont finalement été annulées dans ce dossier.

Y. N.