Mohamed Boughalleb | La Cour d’appel rend son verdict

La Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire opposant le journaliste Mohamed Boughalleb à une enseignante universitaire.

Dans son verdict prononcé, ce vendredi 2 janvier 2026, la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation à deux ans de prison, prononcée en juillet 2025 en première instance, mais cette fois-ci il s’agit d’une peine avec sursis.

Cette décision signifie que Mohamed Boughalleb, poursuivi sur la base du décret 54, n’aura pas à purger sa peine en détention, sauf en cas de nouvelle infraction.

Y. N.