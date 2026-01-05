CPG Mdhilla | Colère des agents après le décès de leur collègue

La production de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), dans la région de Mdhilla est l’arrêt depuis ce lundi 5 janvier 2026, et ce, suite au décès d’un agent, hier, suite à un accident de travail.

Dans une déclaration à l’agence Tap, secrétaire général adjoint de la Fédération générale des mines, Faouzi Akrimi a précisé que ce mouvement de protestation a conduit à l’arrêt total de la production et que les agents dénoncent un manquement flagrant ayant causé le décès de leur collègue.

La même source affirme que ce mouvement est spontané et que les agents ont fermement dénoncé leurs conditions de travail, pointant du doigt notamment un manque de protection et de sécurité, ce qui met leur vie en danger.