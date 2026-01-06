CTN | Report de traversées en raison des conditions météorologiques

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé que suite aux mauvaises conditions météorologiques dans le bassin méditerranéen du 07 au 10 janvier 2026,

Les voyages programmés durant cette période ont été modifiés comme suit :

Les voyages du « C/F CARTHAGE » à destination de Marseille (Tunis – Marseille – Tunis) prévus du 07 au 09 janvier et du 10 au 12 janvier 2026, sont reportés au 12 janvier 2026 et seront assurés à bord du « C/F TANIT ».

Le voyage du « C/F TANIT » à destination de Gênes, prévu du 08 au 10 janvier 2026, est reporté au 12 janvier 2026 et sera assuré à bord du « C/F CARTHAGE ».

Les passagers concernés ont la possibilité de modifier leurs billets sans frais pour une date ultérieure au cours du mois de janvier 2026.

La CTN s’excuse pour ce désagrément indépendant de sa bonne volonté et reste à la disposition de sa clientèle pour toute information complémentaire.