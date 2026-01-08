Italie – Tunisie | Lancement du projet ‘Flottant’ pour l’énergie marine

L’Italie et la Tunisie renforcent leur coopération scientifique dans le domaine des énergies renouvelables avec Flottant, un projet de recherche cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Next Italie-Tunisie. Ce projet vise à développer des technologies de récupération d’énergie permettant d’exploiter et d’intégrer l’énergie issue de diverses sources marines, tout en réduisant l’impact environnemental.

Selon l’Université de Catane, chef de file du projet, l’objectif est de concevoir et de valider un dispositif hybride de nouvelle génération capable d’extraire efficacement l’énergie des phénomènes physiques, biologiques et thermiques du milieu marin, faisant ainsi de la mer une ressource stratégique pour la transition énergétique en Méditerranée.

La réunion de lancement s’est tenue récemment à Sfax, en présence des universités partenaires et des représentants du programme.

Ce partenariat réunit les universités de Catane et de Palerme pour l’Italie, ainsi que celles de Sfax et de Gabès pour la Tunisie.

La présentation du projet, incluant le calendrier et la gestion budgétaire, a estimé le coût total à environ un million d’euros, avec une date d’achèvement prévue en mai 2028.

Sur le plan technologique, Flottant envisage des solutions novatrices, telles que des piles à combustible microbiologiques installées sur les fonds marins, des transducteurs capacitifs capables de convertir le mouvement de la masse d’eau en électricité, des câbles piézoélectriques non résonants pour la génération et la transmission de signaux, et des transducteurs thermoélectriques flottants exploitant les marées et les gradients thermiques entre l’eau et le rayonnement solaire.

Les résultats attendus comprennent également des solutions de stockage d’énergie et des applications comme l’éclairage côtier et l’alimentation de dispositifs de surveillance environnementale.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Interreg Next Italie-Tunisie, qui vise à renforcer la coopération entre neuf provinces siciliennes et seize gouvernorats tunisiens. Ses priorités incluent la recherche et l’innovation, la transition écologique, la résilience climatique, l’inclusion sociale et le renforcement de la gouvernance. Intitulé «Chaînes énergétiques optimisées avec transducteurs et technologies avancées – Flottant», il a pour objectif de générer des applications concrètes dans les secteurs côtier et maritime, en associant recherche fondamentale, transfert de technologies et implication des bénéficiaires, notamment les communautés côtières, le secteur de l’énergie et les institutions.

I. B.

D’après Ansamed.