Deux morts à Moknine en raison des intempéries

En raison des fortes pluies et des inondations, deux décès par noyade ont été enregistrés dans la ville de Moknine, dans le gouvernorat de Monastir, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 janvier 2026. (Ph. Inondations à Moknine).

Le lieutenant-colonel Khalil Mechri, du département des opérations de protection civile de la région, l’a confirmé aux émissions matinales des radios Mosaïque FM et Diwan FM.

Les interventions de la Protection civile ont été réalisées avec «tous les moyens de sauvetage, avec des renforts du sud qui ont été utilisés pour intervenir dans les gouvernorats du nord-est, comme le pompage d’eau dans les maisons, le dégagement des voitures coincées et l’aide à la traversée.»

I. B.