Skirora, une startup tunisienne d’enseignement en ligne

Alors que l’éducation numérique continue de se développer en Afrique et au Moyen-Orient, Skirora, une plateforme d’apprentissage en ligne lancée par le Tunisien Yacine Aridhi en 2025, permet aux enseignants de monétiser leurs contenus pédagogiques numériques. Elle propose des outils structurés pour un apprentissage en ligne axé sur les résultats.

Skirora vise à offrir une éducation adaptée aux besoins régionaux tout en proposant aux formateurs un modèle de revenus basé sur les commissions. «Nous rendons l’éducation accessible, flexible et axée sur les compétences : les étudiants peuvent apprendre à leur rythme, les formateurs peuvent monétiser leur expertise et les entreprises peuvent accéder à des talents qualifiés grâce à une plateforme moderne et performante», explique la startup.

Skirora, développée par Tuniform, propose des cours de mathématiques, de programmation, de commerce, de langues, de design et de développement personnel.

Contrairement à certaines plateformes internationales qui ne tiennent pas compte des réalités locales, Skirora offre une suite complète d’outils aux enseignants et formateurs. Ces derniers peuvent créer des cours structurés, gérer les inscriptions et proposer des expériences d’apprentissage claires et pertinentes.

La plateforme privilégie les résultats d’apprentissage aux contenus courts, viraux ou non structurés, répondant ainsi à la demande croissante de formations en ligne offrant des résultats mesurables, tels que la validation des cours et l’acquisition de compétences pratiques.

Actuellement en développement, Skirora se concentre en priorité sur la fiabilité de l’expérience d’apprentissage et l’implication des formateurs. La startup ambitionne de s’étendre au-delà de la Tunisie en attirant des enseignants et des apprenants d’autres marchés régionaux et internationaux.

En combinant accessibilité locale, outils pédagogiques performants et un modèle économique axé sur la réussite des enseignants, Skirora s’impose comme un nouvel acteur de l’écosystème EdTech africain.

I. B.