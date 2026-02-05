Rencontre-débat avec Taoufik Jebali autour de son dernier ouvrage

La médiathèque de l’Institut français de Tunisie invite à une rencontre-débat avec Taoufik Jebali à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage لست المسرحي المناسب – (Je ne suis pas l’homme de théâtre qui convient) chez Sud Éditions.

La rencontre, modérée par la comédienne Nadia Boussetta, et sera suivie d’une séance de vente-dédicace avec la complicité de la librairie Al Kitab, annonce l’IFT.

Cet ouvrage propose une réflexion rétrospective sur le parcours riche, original, exemplaire et parfois déroutant de l’auteur de la célèbre série « Klem Ellil », qui continue de faire rire tout en stimulant, surtout, l’intelligence et l’esprit critique de ses contemporains.

Taoufik Jebali, dramaturge, metteur en scène et comédien tunisien. Il est également le fondateur et directeur de l’espace El Teatro à Tunis, lieu emblématique de la création théâtrale indépendante.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles

Communiqué