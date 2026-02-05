Sauvegarde de Sidi Bou Saïd | Une approche écologique douce

A la suite des glissements de terrain survenus suite aux récentes pluies diluviennes dans la colline sur laquelle est bâti le village de Sidi Bou Saïd, un joyau d’architecture arabo-andalouse et un site touristique populaire au nord de Tunis, l’auteur, expert en matière de préservation de l’environnement, préconise dans cet article des «solutions écologiques douces» qui garantissent la stabilité durable du site et la préservation de son paysage naturel.

Abdessalem Kallala *

Au regard de mon expérience dans le domaine de la conservation des eaux et du sol, les interventions envisagées sur le site de Sidi Bou Saïd doivent impérativement reposer sur des solutions écologiques douces, visant à garantir la stabilité durable du site et la préservation de son paysage naturel.

Ces interventions s’articulent notamment autour des actions suivantes :

– rééquilibrage des talus abrupts (versants) afin d’obtenir des profils géométriquement et mécaniquement stables ;

– captage, canalisation et gestion maîtrisée des eaux de ruissellement, en particulier au niveau des talus supérieurs, afin de limiter l’érosion hydrique ;

– abolition des fosses septiques, pour prévenir toute infiltration d’eaux usées et éviter la dégradation des sols ;

– substitution progressive des arbres à enracinement superficiel et à charge élevée (notamment l’eucalyptus) par des arbustes à racines profondes (ex. acacia), associés à une couverture herbacée adaptée, favorisant la cohésion du sol ;

– stabilisation des ravins par la mise en place de seuils biologiques (agave), renforcés en aval des versants par des seuils ou murs de soutènement en gabions, judicieusement dimensionnés et positionnés ;

– renforcement local des zones instables par l’enfoncement dans le sol de piquets ronds en bois disposés verticalement (technique respectueuse du milieu et efficace à court et moyen terme) ;

– respect strict des courbes de niveau pour l’ensemble des aménagements projetés, afin de limiter les écoulements concentrés ;

– réduction de la circulation des véhicules sur la colline, dans le but de diminuer les phénomènes d’affaissement, de tassement et de dégradation des sols.

L’ensemble de ces mesures permet une approche intégrée, combinant les dimensions écologique, hydrologique et paysagère, tout en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et touristiques spécifiques au site de Sidi Bou Saïd.

* Expert en environnement.