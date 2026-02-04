Blanchiment d’argent & corruption | L’affaire des frères Karoui reportée

La justice a décidé, ce mercredi 4 février 2026, de reporter l’examen de l’affaire de corruption intentée contre les deux frères Ghazi et Nabil Karoui.

Cette décision a été prise par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis qui a reporté l’affaire au 26 février courant, affirme Mosaïque FM, en citant une source judiciaire.

Rappelons que les frères Karoui sont tous les deux en état de fuite et sont poursuivis dans des affaires liées au blanchiment d’argent, à la corruption financière et à la corruption administrative.

Ils font par ailleurs l’objet de mandat d’amener après des mandats de dépôt décidés à leur encontre par la justice.

Y. N.