GreenGate | Répertoire de l’entrepreneuriat vert en Tunisie  

La plateforme numérique GreenGate est désormais en ligne. Elle a été conçue pour centraliser l’ensemble des acteurs, des ressources et des opportunités liés à l’entrepreneuriat vert en Tunisie.

Cette annonce a été faite par son promoteur, Greenov’i, un projet financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre du volet «entrepreneuriat vert» de son programme «Tunisie verte et durable», visant à soutenir l’action environnementale dans notre pays.

Le projet est mis en œuvre par Expertise France, l’agence française de coopération technique internationale, en collaboration avec le Centre international des technologies environnementales de Tunis (Citet), le ministère de l’Environnement et celui de l’Économie et de la Planification.

La plateforme s’adresse aux entrepreneurs verts déjà engagés, aux structures d’accompagnement et aux acteurs institutionnels, ainsi qu’aux jeunes entrepreneurs porteurs d’idées et aux futurs entrepreneurs en quête d’un point d’accès privilégié pour comprendre les procédures, identifier les partenaires clés et accéder aux opportunités disponibles. Elle propose un répertoire national des acteurs de l’entrepreneuriat vert et de la transition écologique (structures d’accompagnement, organismes de financement, experts, startups, ONG, etc.), ainsi qu’une bibliothèque de ressources (guides, podcasts et rapports utiles aux acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert). Elle offre également un espace collaboratif permettant aux utilisateurs d’ajouter des ressources, des informations ou des contacts afin d’enrichir collectivement la base de données et les ressources disponibles.

Greenov’i est un projet de 12 millions d’euros lancé en 2023. Son objectif est d’accompagner et de soutenir la transition écologique en Tunisie sur une période de cinq ans. Il soutient également le développement d’éco-entreprises et promeut l’adoption de méthodes de production durables et équitables.