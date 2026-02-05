Météo | Prévisions pour cette nuit en Tunisie

L’institut national de la météorologie (INM) a annoncé, via un bulletin météo, les prévisions pour la nuit de ce jeudi 5 février 2023.

Les pluies sont attendues, principalement sur le nord-ouest alors que dans les autres régions, le ciel sera dégagé à partiellement voilé avec quelques nuages passagers.

L’INM indique également que le vent soufflera avec une intensité forte à relativement forte le long des côtes, sur les hauteurs, mais aussi dans le Sud, où des tourbillons de sable et de poussière sont prévus, limitant ainsi considérablement la visibilité horizontale.

Le mercure affichera des températures nocturnes variant entre 11 et 14°C au nord et sur les hauteurs alors que dans le reste du pays, l’INM prévoit plus de douceur avec des minimales comprises entre 15 et 20°C.

Y. N.