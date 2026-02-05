Le FSN condamne fermement les verdicts dans l’affaire « Complot 2 »

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 février 2026, le Front du Salut national (FSN) a vivement dénoncé les jugements rendus, mardi, en appel dans l’affaire de « Complot contre la sûreté de l’État 2 ».

« Ces condamnations sont le symbole d’une justice instrumentalisée au profit du pouvoir en place », lit-on dans le communiqué du FSN qui estime que les conditions de ces procès contreviennent aux engagements constitutionnels de la Tunisie ainsi qu’à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par ailleurs, le FSN pointe du doigt plusieurs irrégularités majeures, citant notamment « le recours systématique aux procès à distance, les restrictions imposées aux droits de la défense, entravant le travail des avocats ainsi que l’absence de preuves tangibles et le non-respect de la présomption d’innocence.».

Face à ce qu’il décrit comme une politique systématique de harcèlement des activistes et des opposants, le Front regroupant les partis de l’opposition, a exigé la libération immédiate de tous les détenus concernés par cette affaire et l’arrêt définitif des poursuites judiciaires à caractère politique.

