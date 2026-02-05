Etats-Unis | L’argent qui pèsera sur les élections de mi-mandat

À l’approche des élections de mi-mandat américaines de 2026, des puissances notamment technologiques déversent des sommes colossales dans l’arène politique pour influencer l’opinion publique. L’attrait de l’innovation numérique se mêle aux ambitions de reconquête du pouvoir, transformant la bataille à venir en bien plus qu’une simple course aux voix, c’est une démonstration de puissance financière sans limites.

Imed Bahri

Dans le New York Times, Theodore Schleifer, spécialiste du financement des campagnes électorales, a mis en lumière quatre forces clés qui mobilisent des sommes considérables pour influencer les résultats électoraux, devenant ainsi les acteurs les plus influents dans la détermination du scrutin.

Ces quatre forces sont l’industrie de l’intelligence artificielle, l’industrie des cryptomonnaies, les groupes de pression pro-israéliens et le Comité d’action politique (Political action committee ou PAC) associé au président Donald Trump.

Ces entités ont démontré leur volonté d’intervenir de manière agressive dans les élections primaires et générales en injectant des centaines de millions de dollars.

Intelligence artificielle : cette industrie s’est engagée activement dans l’arène politique afin d’obtenir une législation qui lui est favorable. Actuellement en pleine expansion, elle est en passe de devenir un acteur majeur des élections de mi-mandat de 2026.

Le Future Leadership Committee, un vaste réseau américain de comités d’action politique axé sur le lobbying en faveur de politiques soutenant l’industrie de l’IA, a levé 50,3 millions de dollars au second semestre 2025, principalement grâce à la famille d’un des fondateurs d’OpenAI et à la société de capital-risque Andreessen Horowitz.

Cryptomonnaies : ce secteur se prépare également à une année de dépenses importantes. Le FairChake Committee, soutenu par des acteurs majeurs du secteur, a levé 73,8 millions de dollars au second semestre 2025, principalement auprès de sociétés de capital-risque telles qu’Andreessen Horowitz, Coinbase et Ripple. FairChake a entamé l’année 2026 avec un financement de 193 millions de dollars.

Cependant, le secteur des cryptomonnaies semble moins discipliné qu’en 2024 avec l’émergence de plusieurs groupes dissidents. Cette situation s’explique en partie par le fait que certains acteurs du secteur estiment que le Comité Vershake est devenu trop proche des intérêts de ses financeurs.

Le Comité d’action politique (PAC) de Trump se distingue comme une force financière dominante, ayant levé la somme faramineuse de 300 millions de dollars, ce qui lui confère un levier considérable sur le Parti républicain et ses adversaires démocrates et républicains, selon l’article.

L’American Israel Public Affairs Committee (Aipac), puissant groupe de lobbying pro-israélien, a dépensé des sommes considérables ces dernières années lors des primaires démocrates, ciblant les candidats qu’il juge hostiles à Israël.

Aujourd’hui, alors que les divisions au sein des deux partis, notamment chez les démocrates, s’accentuent au sujet d’Israël, l’Aipac investit massivement pour renforcer son influence.

L’année dernière, le groupe a transféré 30 millions de dollars à son allié, le United Democracy Project. Ce comité a levé 61,6 millions de dollars au cours du second semestre 2025 et a entamé cette année avec près de 96 millions de dollars, ce qui le place parmi les groupes extérieurs les mieux financés du pays.

L’avantage de Trump

Trump bénéficie d’un avantage qui ne peut que faire rêver les Démocrates. Plus de 304 millions de dollars de liquidités détenus sur le compte du parti politique. Cela lui confère un avantage structurel considérable sur la gauche comme sur ses adversaires de droite.

Il s’agit du montant contrôlé par le Comité d’action politique républicain, dirigé par les conseillers de Trump, au début de cette année. Le PAC a engrangé environ 112 millions de dollars supplémentaires au second semestre 2025, grâce à d’intenses campagnes de levée de fonds et à un réseau de donateurs cherchant à promouvoir leurs intérêts commerciaux auprès de l’administration ou, dans certains cas, à obtenir une grâce présidentielle.

Points positifs pour les Démocrates

Le Parti démocrate est confronté à des difficultés financières institutionnelles, son Comité national affichant un déficit de près de 100 millions de dollars par rapport à son adversaire républicain.

Cependant, cette faiblesse majeure est compensée par le succès remarquable des candidats démocrates dans certains États. Des personnalités comme Roy Cooper, Sherrod Brown et Mark Kelly ont nettement surpassé leurs adversaires en matière de collecte de fonds.

La famille Kennedy

Appartenir à une famille américaine aussi influente et prestigieuse présente des avantages.

Jack Schlossberg, petit-fils du président John F. Kennedy, a levé plus de 1,1 million de dollars au cours de ses sept premières semaines de campagne en tant que candidat démocrate à un siège à la Chambre des représentants dans l’État de New York.

Parmi les donateurs figuraient des personnalités telles que Lauren Michaels, Antony Blinken, Paul Simon, Richard Plepler et Bette Midler. Sa mère Caroline Kennedy qui a cherché au début à le dissuader d’entrer en politique pour le protéger a également contribué à sa campagne.