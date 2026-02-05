La Tunisie table sur une inflation de 5,3 % en 2026

Dans une volonté affirmée de freiner les pressions inflationnistes, qui avaient atteint 7 % en 2024, la Tunisie table sur une inflation stable autour de 5,3 % en 2026, soit le même taux que celui annoncé cette semaine par l’Institut national de la statistique (INS) pour l’ensemble de l’année 2025.

Les prévisions officielles indiquent que la tendance à la baisse de l’inflation devrait se poursuivre en 2026, soutenue par un allègement des pressions sur les prix alimentaires.

Les autorités prévoient de s’appuyer sur le soutien à la production nationale et l’accélération de la numérisation des systèmes de suivi et des circuits de distribution afin de maîtriser l’évolution des prix.

Selon le Rapport sur l’équilibre économique 2026, le gouvernement prévoit de poursuivre en 2026 ses efforts pour maîtriser l’inflation et la maintenir à un niveau acceptable, en privilégiant la garantie d’un approvisionnement régulier en biens essentiels grâce à la constitution de stocks de réserve, un contrôle renforcé pour limiter la spéculation, la lutte contre les monopoles et une meilleure organisation des circuits de distribution.

Afin de contenir l’inflation autour de 5,3 % en 2026, le gouvernement souligne la nécessité d’intégrer les politiques économiques et sociales aux stratégies sectorielles, d’améliorer l’efficacité et d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles. Il insiste également sur l’importance de mécanismes de suivi et d’évaluation pour garantir la mise en œuvre rapide des mesures et des programmes.

I. B.