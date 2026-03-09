Tahar Bekri parraine le Printemps des poètes à Sète

Le Printemps des poètes, qui se tient du 10 au 14 mars 2026 à Sète, ville portuaire du sud-est de la France, célèbre la Méditerranée avec sa création ‘‘Éloge’’. Cette session est parrainée par l’écrivain et poète franco-tunisien Tahar Bekri.

La compagnie Mot pour mot, qui organise l’événement, propose une odyssée artistique mêlant théâtre, musique et poésie.

La compagnie ira à la rencontre du jeune public «pour l’amener à se réapproprier le terrain de la pensée», du 10 au 13 mars, au sein des établissements scolaires.