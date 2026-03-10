Mafia italienne | A propos du fugitif capturé en Tunisie

Fin de cavale pour Diego Bocciero, le trentenaire italien, considéré comme le chef actuel du clan « Nuovo Partenio » de l’organisation de la Camorra , interpellé en Tunisie après trois mois de fuite.

Selon les médias italiens, il s’agit de Diego Bocciero, 37 ans, originaire d’Avellino, qui était activement recherché depuis décembre dernier après avoir été visé par un mandat de dépôt émis par la Direction de district anti-mafia (DDA) de Salerne.

Il est notamment accusé d’extorsion de fonds avec circonstances aggravantes par méthode mafieuse, entre autres accusations et après son arrestation, il est actuellement détenu dans une des prisons tunisiennes et y restera jusqu’à la finalisation des procédures administratives.

Il devrait ensuite être extradé vers l’Italie pour répondre de ses actes devant la justice de son pays.

Y. N.