Détournement et monopole | Mandat de dépôt à l’encontre d’Ahmed Laamiri

Le juge d’instruction principal du Pôle judiciaire économique et financier a émis, ce mardi 10 mars 2026, un mandat de dépôt contre Ahmed Laamiri, président de la chambre des bouchers.

Ce dernier est visé par une plainte déposée par la Société Ellouhoum, suite à laquelle le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a chargé la Direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire de mener une enquête pour des soupçons d’une utilisation frauduleuse de fonds publics appartenant à la structure plaignante.

L’enquête a aussi révélé des manœuvres frauduleuses visant à monopoliser la viande subventionnée. Ahmed Laamiri aurait usurpé l’identité fiscale de plusieurs bouchers pour s’approvisionner illégalement auprès de la Société des Viandes.

À l’issue de son audition, le juge d’instruction principal du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné son placement sous mandat de dépôt.

