L’art au service de l’humain | « Ponts de Marionnettes » : une voix pour l’amour

Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, le Centre national des arts de la marionnette lance sa nouvelle manifestation intitulée « Ponts de Marionnettes ».

Cet événement promet de transformer la marionnette en un véritable ambassadeur de la joie et du lien social. Plus qu’une simple série de spectacles, cette initiative possède une profonde résonance humaine : elle présente la marionnette comme un messager d’espoir et une voix pour l’amour.

Adoptant une approche de proximité, l’événement va à la rencontre du public là où le besoin de réconfort est le plus présent. Durant cinq jours, des troupes spécialisées sillonneront divers établissements sociaux et éducatifs pour proposer des ateliers et des spectacles interactifs :

Dans les hôpitaux : pour offrir une parenthèse enchantée aux enfants malades ;

Dans les maisons de retraite : pour briser la solitude de nos aînés ;

Auprès des personnes en situation de handicap : pour favoriser l’expression et l’épanouissement sensoriel ;

En milieu scolaire : pour sensibiliser les élèves à cet art tout en renforçant les valeurs d’empathie.

Lancée ce lundi 9 mars, l’opération « Ponts de Marionnettes » se poursuivra jusqu’au 13 mars 2026.

Y. N.