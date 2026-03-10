Tunisie | Najda.tn sauve 2 000 victimes d’infarctus en 6 mois

L’application Najda.tn est une plateforme tunisienne innovante de télémédecine, généralisée depuis août 2025, conçue pour optimiser la prise en charge des infarctus du myocarde. Elle permet la transmission en temps réel de données médicales (ECG, paramètres) entre urgentistes, Samu et cardiologues, facilitant une intervention rapide.

Le Dr Sami Milouchi, chef du service de cardiologie du CHU de Médenine, a confirmé que cette application a sauvé la vie d’au moins 2 000 patients victimes d’infarctus depuis son déploiement il y a 6 mois, dont environ 300 dans le seul gouvernorat de Médenine.

Le Dr Milouchi a expliqué que l’application fonctionne en saisissant numériquement les données médicales du patient dès son arrivée aux urgences. Ces données sont ensuite immédiatement transmises au laboratoire de cathétérisme le plus proche ou au Service d’assistance médicale urgente (Samu), permettant ainsi au médecin de garde d’intervenir au plus vite, que ce soit par cathétérisme thérapeutique ou par administration de médicaments appropriés.

L’évaluation a prouvé l’efficacité de ce dispositif numérique, permettant à environ 90 % des patients de bénéficier d’un traitement rapide en salle de cathétérisme et d’éviter les complications liées aux infarctus, a souligné Dr Milouchi, tout en rappelant que des études menées en 2014 avaient montré que seulement 30 % des personnes souffrant d’infarctus ou d’angine de poitrine pouvaient alors subir un cathétérisme.

Dr Milouchi a indiqué que la prochaine étape vise à rendre l’application accessible directement aux patients et aux citoyens depuis leur domicile, selon des normes scientifiques rigoureuses. Ceci permettra de gagner le temps nécessaire à une intervention médicale rapide en cas d’infarctus.

Cette proposition est actuellement examinée par le ministère de la Santé, qui a lancé cette plateforme le 17 mai 2025, initialement dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur, avant de l’étendre à l’ensemble du pays en août de la même année, dans le cadre de la numérisation de la prise en charge des urgences cardiaques.

La plateforme a été développée en partenariat par le ministère de la Santé, la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et l’Autorité nationale d’évaluation et d’accréditation du secteur de la santé.

Le projet prévoit la fourniture d’équipements numériques modernes aux services de cardiologie et d’urgences, ainsi qu’aux ambulances du Samu, et la formation du personnel médical à leur utilisation, afin d’accélérer l’accès des patients aux soins et à contribuer à sauver un maximum de vies.

