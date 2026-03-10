Al Ahly en difficulté, mais l’Espérance ne doit pas crier victoire trop tôt  

L’Espérance de Tunis ne doit pas crier trop vite victoire face aux difficultés actuelles d’Al Ahly du Caire, que les Sang et Or rencontreront dimanche prochain, 15 mars 2026, au Stade Hammadi Agrebi de Radès, en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique. Car le club égyptien n’est jamais aussi redoutable que lorsqu’il a dos au mur et son adversaire tunisois n’est pas, lui non plus, actuellement, au top de sa forme.

Des sources médiatiques égyptiennes ont rapporté, lundi 9 mars, que la direction d’Al Ahly va prendre plusieurs décisions suite à la défaite du club 1-2 contre Tala’ea El Gaish en Premier League égyptienne.

Le site Kora Plus a indiqué que la direction d’Al Ahly, qui est actuellement classé 3e au championnat d’Egypte, envisagerait de geler les salaires des joueurs après cette défaite et qu’une réunion avec l’entraîneur Yves Torup,est prévue, sans toutefois préciser le contenu ni les détails de cette rencontre.

Le site FilGoal, citant une source interne à Al Ahly, a indiqué qu’il était extrêmement difficile de licencier l’entraîneur danois actuellement en raison d’une clause pénale dans son contrat. Cette clause stipule qu’il percevrait l’intégralité de son salaire jusqu’à la fin de son contrat s’il est licencié en cours de saison.

Le même site web a ajouté que le président du club, Mahmoud El Khatib, rencontrera l’entraîneur et l’ensemble du staff technique et administratif afin de discuter des raisons des récents mauvais résultats de l’équipe.

Lors de la conférence de presse d’après-match contre Tala’ea El Gaish, Yves Torup a déclaré assumer l’entière responsabilité de la défaite et qu’il continuerait à défendre ses joueurs jusqu’à la fin de son mandat à Al Ahly.

Parallèlement, les supporters d’Al Ahly présents au stade lors du match contre Tala’ea El Gaish ont scandé des slogans réclamant des sanctions sévères contre les joueurs et le staff technique, d’autant plus qu’Al Ahly se prépare à affronter son adversaire de toujours en Afrique, l’Espérance de Tunis, qui, sauf changement de dernière minute, devra jouer le match retour en l’absence des supporters d’Al Ahly, sanctionnés par la Confédération africaine de football (CAF). Et face à Al Ahly, cela n’a jamais constitué un avantage.

I. B.