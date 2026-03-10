Le 4ème Art | Le Théâtre national tunisien présente la pièce « Cloche »

Le Théâtre national tunisien présente, samedi 14 mars 2026 à salle Le 4ème Art , la pièce « Cloche » mise en scène par Assem Bettouhami
Le rendez-vous est donné pour 21h pour une pièce spectacle (Production du Théâtre national tunisien – 2025 ) surtitré en français et d’une durée de 70 minutes.
Résumé de la pièce :
C’est une soirée exceptionnelle, avec des invités exceptionnels et un dîner spécialement préparé pour évoquer les expériences passées.
La pièce « Cloche » cherche à se rapprocher des mondes invisibles, à explorer notre for intérieur et à faire bouger les éléments dormants en nous, dans cet espace intermédiaire où se croisent les présences humaines et où naissent les notions de vie et de mort, afin de poser la question de la latence de cette existence et des perspectives qu’elle offre.
Équipe artistique:
- Dramaturgie, scénographie et mise en scène: Assem Bettouhami
- Texte: Mohamed Chawki Khouja et Assem Bettouhami
- Assistant à la mise en scène: Khalil Ben Hariz
- Chorégraphie: Marwan Rouine
Interprétation:
- Sonia Zarqa Ayouna
- Abdelkrim Bannani
- Ridha Jaballah
- Marwan Rouine
Équipe technique:
Conception des décors: Ihab Mandra
Réalisation des décors: Mounir Ben Youssef
Bande sonore: Heni Belhamadi
Conception et régie lumière: Kamel Sahbani
Conception et réalisation des costumes: Marwa Mansouri
Régie son: Mohamed Hedi Touti
Régie production: Radwan Bouleifa
Chargée de production: Faten Jaouadi
Les billets sont disponibles au guichet de la salle Le 4ème Art ou sur le site Teskerti : 🔗:https://teskerti.tn/evenement/cloche
Donnez votre avis