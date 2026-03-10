Prêt du Fades pour réhabiliter le transport ferroviaire du phosphate tunisien

La Commission des finances et du budget s’est réunie, lundi 9 mars 2026, avec le ministre des Transports, Rachid Amri, et la délégation l’accompagnant afin d’examiner un projet de loi portant approbation d’un accord de prêt entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades). Ce prêt, d’un montant de 16 millions de dinars koweïtiens, soit 153 millions de dinars tunisiens, à un taux d’intérêt annuel de 3,75 %, remboursable sur 30 ans, contribuera au financement du projet de rénovation et de modernisation des lignes ferroviaires utilisées pour le transport du phosphate.

Le ministère des Transports a expliqué devant la commission que le prêt servirait à financer l’achèvement de la ligne 21 longue de 129 kilomètres, et située dans les gouvernorats de Gabès et de Gafsa.

Cette ligne fait partie d’un projet plus vaste de 190,5 kilomètres, d’un coût de 500 millions de dinars tunisiens, qui comprend également d’autres lignes à Sfax, Gabès et Gafsa.

Le ministre des Transports a qualifié le réseau ferroviaire national, qui compte 25 lignes, d’obsolète et nécessitant une modernisation urgente. Il a souligné que la ligne la plus récente datait des années 1980, notamment la ligne de phosphate de 435 kilomètres, dont les tronçons les plus importants relient Gafsa, Gabès et Sfax. Il a précisé que 190 kilomètres de cette ligne n’avaient pas été entretenus depuis des années et que ces 190 km étaient considérés comme prioritaires dans le projet de modernisation.

Suite à l’audition du ministre, le président de la commission des Finances, Maher Ktari, a déclaré que le projet de loi présenté par le ministère constitue le troisième d’un projet intégré d’une valeur totale d’environ 155 millions de dollars, destiné à la réhabilitation des voies ferrées pour le transport du phosphate, qui n’ont pas été rénovées depuis plus de dix ans.

Ktari, cité par Mosaïque, a souligné que le transport ferroviaire du phosphate vise à préserver la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), pour laquelle le transport du phosphate représente 40 % de son chiffre d’affaires.

Le projet de pipeline de phosphate enterré ?

Un précédent programme du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, datant de 2023, prévoyait la mise en œuvre d’un projet de pipeline de phosphate d’un coût de 1,1 milliard de dinars. Cette méthode est déjà adoptée dans plusieurs pays, dont le Maroc, notamment en raison de la hausse des prix de ce minerai, a indiqué Ktari, ajoutant que ses coûts doivent être réduits pour en garantir la rentabilité et la compétitivité.

Cinq banques avaient déjà exprimé leur volonté de financer ce projet en partenariat avec l’État, a aussi rappelé le député, considérant qu’il est nécessaire de procéder par étapes à l’adoption de technologies alternatives pour le transport ferroviaire du phosphate afin de garantir 10 milliards de dinars de bénéfices capables de couvrir le déficit budgétaire, selon ses termes.

I. B.