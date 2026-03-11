Bizerte | Incendie criminel au lycée de Menzel Jemil

Un acte de vandalisme a secoué la communauté éducative de Menzel Jemil ce mercredi 11 mars. Le bureau du directeur a été la cible d’une attaque délibérée à l’aube, provoquant une vive émotion dans la région.

Le bureau du directeur et celui du surveillant ont été partiellement détruits par les flammes ce mercredi matin à Menzel Jemil. Un acte criminel perpétré à l’aide d’un liquide inflammable qui a nécessité l’intervention urgente de la Protection civile.

La nuit dernière, des inconnus ont versé de l’essence par une fenêtre du lycée de Menzel Jemil avant d’y mettre le feu. L’intervention rapide des pompiers a évité la catastrophe et une enquête est en cours.

Les faits se sont déroulés aux alentours de quatre heures du matin, selon les premiers éléments rapportés par le Syndicat régional de l’enseignement à Bizerte, qui a précisé que le mode opératoire ne laisse que peu de place au doute quant au caractère criminel de cet incendie qui a touché le bureau du directeur du lycée et celui du surveillant général.

Grâce à la réactivité des agents de la Protection civile et des forces de sécurité, l’incendie a pu être rapidement maîtrisé évitant ainsi la propagation des flammes aux salles de classe et aux autres bureaux administratifs.

Le Syndicat a organisé un rassemblement pour dénoncer « ce nouvel acte inadmissible qui touche l’institution éducative », et a appelé à mener une enquête sérieuse pour identifier rapidement les criminels et leur réserver des sanctions exemplaires.

