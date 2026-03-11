La Tunisie accueille un festival des cerfs-volants

De Ben Arous à Tozeur, en passant par Hammamet, la troisième édition du festival Cerfs-volants de la Paix se tiendra du 24 au 31 mars 2026 avec la participation de 17 pays.

Organisé par le Centre culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous, sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le Complexe de jeunesse Nefta, l’Association tunisienne de cerf-volant et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le festival bénéficie également de la participation de plusieurs organisations de jeunesse des régions de Ben Arous, Hammam Lif, Ezzahra et Kélibia.

Selon les organisateurs, le festival proposera des spectacles aériens artistiques et de démonstration, des ateliers interactifs et des activités culturelles, le tout dans une formule alliant culture, art, tourisme et messages de paix.

Le programme se déploiera à travers le pays, de Ben Arous, aux portes sud de Tunis, en passant par Hammamet, jusqu’à Tozeur, dans le sud-ouest tunisien, mettant ainsi en valeur les sites naturels et les attraits touristiques.

I. B.