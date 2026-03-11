Lutte contre le trafic de drogue | Un bilan de 10 jours impressionnant

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé un bilan impressionnant de la lutte contre le trafic de drogue, pour les dix premiers jours du mois de mars 2026.

Selon les dernières données officielles communiquées pour la période allant du 1er au 10 mars 2026, les opérations de terrain menées sur l’ensemble du territoire ont permis l’arrestation de plusieurs dealers ainsi que d’importantes saisies de drogues.

Ainsi les forces de l’ordre ont mis la main sur plus de 36,5 kg de cannabis et 463 morceaux prêts à la vente, 243 grammes de cocaïne et une quantité d’héroïne, ainsi que 11.377 comprimés de stupéfiants.

Les perquisitions ont également conduit à la saisie d’importantes sommes d’argent issues du trafic, des motos de grosse cylindrée et des voitures, ainsi que des smartphones utilisés pour la coordination des transactions.

​Tout en saluant le succès de ces opérations, la DGSN réitère son appel à la mobilisation générale en rappelant que la lutte contre ce fléau ne peut être uniquement sécuritaire ; elle nécessite une synergie entre les forces de l’ordre, les institutions éducatives et la société civile.

Y. N.