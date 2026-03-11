Pourquoi les Iraniens ne descendront pas protester contre leur régime

Le chef de la police iranienne, Ahmad Reza Radan, a mis en garde les citoyens contre toute manifestation réclamant un changement de régime, après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé les Iraniens à se soulever contre le pouvoir en place.

«Quiconque descend dans la rue à l’instigation de l’ennemi ne sera plus considéré comme un manifestant, mais comme un ennemi, et nous agirons en conséquence», a déclaré Radan à la télévision d’État, ajoutant : «Toutes nos forces sont en état d’alerte maximale et prêtes à intervenir.»

Plus tôt, Netanyahu avait appelé les Iraniens à se révolter contre leur gouvernement, qualifiant les attaques aériennes menées par Israël et les États-Unis contre Téhéran de «guerre historique pour la liberté», selon un message adressé au peuple iranien.

Le président américain Donald Trump avait également encouragé à plusieurs reprises les Iraniens à considérer les attaques américano-israéliennes comme une occasion de renverser le pouvoir à Téhéran, espérant ainsi obtenir un changement de régime sans devoir déployer des troupes au sol, ce qui serait très couteux en pertes humaines pour les envahisseurs.

Ce vœu pieux des Américains et des Israéliens sera d’autant plus difficile à réaliser que les Iraniens, y compris ceux qui s’opposent au régime en place, sont animés par un fort sentiment nationaliste. Il est donc peu probable qu’ils descendent protester dans la rue au moment où leur pays est bombardé par des puissances étrangères. Seuls les partisans du régime descendront pour dénoncer les attaques israélo-américaines et crier leur soutien au pouvoir en place.

Ensuite, le régime des mollahs, aujourd’hui complètement isolé et aux abois, ne laissera pas faire, même s’il doit tuer encore des dizaines de milliers d’iraniens. Et cela, aussi bien Trump que Netanyahu le savent très bien, mais la vie des Iraniens et leur liberté sont parmi leurs derniers soucis.

I. B.