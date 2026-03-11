Mondial Fifa 2026 | Le onze iranien est le bienvenu aux Etats-Unis

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a confirmé avoir discuté, lors d’une rencontre mardi 10 mars 2026 avec le président américain Donald Trump, de la possibilité de la participation de l’Iran à la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce dernier a exprimé son soutien total à la participation de l’Iran malgré les tensions politiques persistantes entre les deux pays, a indiqué Infantino, ajoutant que les discussions ont porté sur les préparatifs du tournoi, qui débutera dans quelques mois.

M. Infantino a déclaré que M. Trump l’avait explicitement assuré que l’équipe nationale iranienne était la bienvenue aux États-Unis, dissipant ainsi les doutes liés à la guerre israélo-américaine contre l’Iran et aux restrictions de voyage imposées par Washington à certains pays.

Il est à rappeler que la Fifa avait récemment élaboré un plan de secours prévoyant de délocaliser les matchs de l’Iran au Mexique ou au Canada afin d’éviter toute complication, avant même que M. Trump n’ouvre officiellement la porte à la participation de l’Iran.

I. B.