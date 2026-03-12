Energies renouvelable | Scatec pousse ses pions en Tunisie

Scatec ASA, entreprise norvégienne spécialisée dans les systèmes d’énergies renouvelables, franchit une étape importante en marquant la mise en service de son premier projet pleinement opérationnel en Tunisie, renforçant ainsi sa présence croissante en Afrique du Nord.

Scatec ASA, en partenariat avec Aeolus SAS, filiale du groupe Toyota Tsusho, a officiellement franchi la date de mise en service commerciale (COD) de la centrale solaire de Sidi Bouzid (60 MW) en Tunisie, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. C4est ce qu’annonce l’opérateur dans un communiqué publié le 10 mars 2026. Le projet garantira des revenus stables et à long terme grâce à un contrat d’achat d’électricité (CAE) de 30 ans signé avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

Parallèlement, la centrale solaire de Tozeur (60 MW), construite en parallèle, progresse régulièrement vers sa propre mise en service commerciale, prévue pour le premier semestre 2026.

Ces deux projets ont été obtenus à l’issue d’un appel d’offres lancé par l’État et s’inscrivent dans la stratégie nationale tunisienne de décarbonation du secteur électrique et de renforcement de la sécurité énergétique à long terme.

Sidi Bouzid est le premier projet entièrement développé de Scatec à entrer en exploitation commerciale en Tunisie, marquant une étape importante dans le développement de la présence de l’entreprise en Afrique du Nord. Terje Pilskog, PDG de Scatec, a déclaré que ce projet démontre la capacité de Scatec à s’implanter sur de nouveaux marchés grâce à des appels d’offres compétitifs et à des partenariats solides. Il a ajouté que la mise en service réussie de Sidi Bouzid renforce le modèle de développement intégré de Scatec et soutient ses plans de croissance plus larges dans la région.

Ensemble, les centrales de Sidi Bouzid et de Tozeur devraient produire environ 288 GWh d’électricité renouvelable par an. Cette production permettra d’éviter l’émission de plus de 115 000 tonnes de CO₂ annuellement, contribuant ainsi aux objectifs climatiques et de développement durable de la Tunisie.

Scatec détient 51 % des parts des deux projets, tandis qu’Aeolus en possède les 49 % restants. Scatec assurera également l’exploitation et la maintenance ainsi que la gestion des actifs des installations. Ces nouvelles centrales solaires constituent une avancée significative dans la transition énergétique tunisienne et soulignent le rôle des partenariats internationaux pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans la région.

I. B. (avec Solar Quarter).