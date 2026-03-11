Deuxième projection de Chams-Alik the whole story au CinéMadArt

Devant l’enthousiasme du public après une première projection, une deuxième soirée Chams Alik est programmée pour le mardi 17 mars au CinéMadart-Carthage.

Les organisateurs préviennent que les places disponibles sont limitées et que les billets sont en ventes en ligne

Synopsis :

Chams Alik – The Whole Story retrace l’épopée de l’émission culte écrite et réalisée par Nejib Belkadhi, de ses débuts en juillet 1999 à son dernier épisode en octobre 2011, lors de la fermeture de Canal Horizons.

À travers des extraits des trois saisons, le film replonge dans l’énergie mordante et décalée qui a marqué toute une génération.

Des images inédites révèlent les coulisses d’une production audacieuse et inventive.

Les protagonistes racontent l’envers du décor, les défis et les tensions du processus créatif.

Ils évoquent le succès, la réception du public et l’impact culturel durable de l’émission.

Le documentaire explore aussi les épisodes de censure et les limites imposées à la liberté d’expression.

Il montre comment Chams Alik est devenue la voix d’une génération en quête de rupture.

En revisitant cette aventure humaine et artistique, il interroge la mémoire collective qu’elle a façonnée.

Plus qu’un regard sur le passé, le film célèbre une révolution audiovisuelle tunisienne.

Aujourd’hui encore, son écho continue de résonner dans le paysage médiatique.