Incendie au lycée de Menzel Jemil | Trois élèves arrêtés

Les unités sécuritaires relevant de la direction du district national de Bizerte ont réussi à identifier et à arrêter les auteurs de l’incendie criminel ayant visé le lycée de Menzel Jemil.

Les faits se sont déroulés durant la nuit du 10 au 11 mars 2026, rappelle la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi, en précisant que les trois suspects, sont trois élèves inscrits dans ce même établissement.

Selon les éléments de l’enquête, les suspects auraient mis le feu à deux bureaux administratifs au sein du lycée pour détruire le registre d’appel, et ce, au vu de leurs absences répétées au cours de la période écoulée.

​La DGSN ajoute que l’opération a également mené à l’arrestation d’un quatrième individu, celui qui a fourni l’essence utilisée par les mineurs pour déclencher l’incendie.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer l’ensemble des suspects e, détention alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.