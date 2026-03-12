Tunisie | Récolte de dattes en hausse de 16,3%

La Tunisie a enregistré une récolte de dattes record pour la campagne 2025-2026, avec une production d’environ 404 000 tonnes, contre 347 000 tonnes la saison précédente, soit une augmentation de 16,3 %.

Ces données ont été examinées lors d’une réunion de travail au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, présidée par le ministre Ezzeddine Ben Cheikh, consacrée au suivi de la campagne en cours et à la préparation de la prochaine.

Les tendances à l’exportation soulignent également les performances du secteur. Selon les données publiées par le ministère, au 6 mars 2026, les exportations tunisiennes de dattes ont atteint près de 99 000 tonnes, pour une valeur d’environ 650,3 millions de dinars (MD), soit une augmentation de 16,8 % en volume et de 15,2 % en valeur par rapport à la même période de l’année dernière.

Ce résultat confirme l’importance de la chaîne d’approvisionnement en tant que pierre angulaire de l’agriculture tunisienne et produit d’exportation majeur du secteur agroalimentaire du pays.

Lors de la réunion, les autorités ont également examiné les préparatifs de la campagne agricole 2026-2027, en accordant une attention particulière aux mécanismes de financement, aux capacités de stockage et de réfrigération, ainsi qu’à la protection sanitaire des oasis.

L’ordre du jour comprenait également les mesures de lutte contre le ravageur des dattes, le pyrale des caroubes (Ectomyelois ceratoniae) et l’acarien de la datte, connu sous le nom de Bou-Faroua (Oligonychus afrasiaticus), ainsi que le nettoyage et l’entretien des palmeraies.

La réunion a appelé à accélérer la publication des circulaires régissant les différentes étapes de la récolte et du transport des produits agricoles, insistant sur le respect des prix de référence afin de protéger les producteurs et de maintenir la chaîne d’approvisionnement. L’objectif affiché est également d’accroître la valeur ajoutée du secteur, en misant sur la qualité, le conditionnement, la transformation industrielle et la valorisation des sous-produits du palmier, de l’alimentation animale au compost, afin de renforcer la compétitivité des dattes tunisiennes sur les marchés étrangers.

I. B.