Météo | Les prévisions de l’INM pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des pluies résiduelles, des vents forts dans le Sud et une baisse des températures, pour la nuit à venir.

​Le début de soirée sera marqué par de faibles pluies touchant principalement les régions ouest du Nord et du Centre. Par la suite, le ciel deviendra partiellement voilé sur l’ensemble des gouvernorats, indique l’INM.

La même source annonce également des vents forts, en particulier, près des côtes orientales ainsi que dans le Sud, où des phénomènes locaux de sable pourraient réduire la visibilité.

​Le mercure affichera une baisse, particulièrement sur les hauteurs avec des températures variant entre 6°C et 10°C et entre 11°C et 16°C ailleurs.

Y. N.