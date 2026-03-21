Formation probable de l’Espérance ce soir face à Al Ahly  

Ce soir, samedi 21 mars 2026, le Stade international du Caire accueille le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF entre Al Ahly (Égypte) et l’Espérance de Tunis (Tunisie).

La composition probable de l’Espérance, qui avait remporté le match aller dimanche à Tunis sur le score de 1-0, pourrait être la suivante : Bechir Ben Said (gardien) – Mohamed Drager – Mohamed Amine Ben Hamida – Hamza Jelassi – Mohamed Amine Tougai (défense) – Onushe Ogbelu – Houssem Teka – Abderrahmane Konaté (milieu) – Kouceila Boualia – Jack Diarra – Florian Danho (attaque).

Sauf surprise, la rencontre de ce soir se jouera à huis clos, Al Ahly étant sous le coup d’une sanction de la Confédération africaine de football (CAF), et soit arbitrée par une équipe d’arbitres marocains, sous la direction de Jalal Jayed, assisté de Hamza El Fariq en tant qu’arbitre assistant vidéo (VAR).