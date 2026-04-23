Trafic en famille | Deux frères arrêtés à Tunis

Une descente menée ce jeudi 23 avril 2026 dans le quartier de Halfaouine, a permis l’arrestation de deux frères récidivistes, pour trafic de drogue

Selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, la descente a été effectuée après investigations et renseignements précis qui ont révélé que les deux frères, qui venait à peine de retrouver la liberté après avoir purgé une peine de prison, sont à la tête d’un réseau de trafic familial.

Ces derniers ont été arrêtés et de la drogue a été saisie à leur domicile et le Parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné leur mise en détention.

Y. N.