Hend Sabri, marraine d’exception du Gabès cinéma fen

Depuis la création de Gabès Cinéma Fen, Hend Sabri nous honore de son marrainage avec une fidélité qui nous touche profondément.

Fille du Sud tunisien, elle cultive un lien viscéral avec Gabès et ses habitants, qui lui rendent cette affection avec une admiration sincère et chaleureuse.

Actrice et productrice de renom dans tout le monde arabe, Hend Sabri apporte à notre festival bien plus que sa notoriété : elle y insuffle sa passion pour le patrimoine cinématographique à travers une sélection rigoureuse et éclairée des films de notre catégorie Ciné-Classic.

Pour cette édition, elle nous propose deux joyaux restaurés :

Shafiqa et Metwalli d’Ali Badrakhane

La Noce du collectif Nouveau Théâtre (en hommage à Fadhel Jaziri)

Hend sera également présente durant le festival et fera partie des intervenants du panel « Construction des corps et urgence d’archive : pour une archéologie du costume dans le cinéma tunisien ».

Communiqué