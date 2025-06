Le 1er semi-marathon de Bizerte sous le signe de la ferveur populaire

Dimanche 15 juin 2025, Bizerte a vibré au rythme de son premier semi-marathon, un événement qui a marqué un tournant dans l’histoire sportive de la région. Et qui s’est déroulé dans une ambiance de ferveur populaire.

Lotfi Sahli

Dès l’aube, plus de 1600 coureurs, venus de toute la Tunisie mais aussi d’Algérie, du Maroc, de France, du Portugal et d’Allemagne, ont convergé vers le Jardin de Sidi Salem, point de départ de trois courses distinctes : le semi-marathon de 21 km, une course accessible à tous de 5 km et une épreuve destinée aux enfants sur un kilomètre.

La diversité des participants, hommes, femmes, enfants, seniors et personnes à mobilité réduite, a illustré la dimension inclusive de la manifestation.

Le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de Bizerte, entouré d’officiels et sous une sécurité renforcée, donnant le ton à une matinée placée sous le signe du dépassement de soi et de la convivialité.

L’ambiance festive a été assurée par l’animateur Anis Mabrouki, le DJ Black et le talentueux musicien Anis Gharbi tandis que saxophonistes et troupes folkloriques ont rythmé le parcours, galvanisant les coureurs à chaque étape. Des points de ravitaillement stratégiquement disposés ont permis aux athlètes de tenir la distance.

Au terme des épreuves, près de 50 trophées et de nombreux cadeaux ont récompensé les lauréats, les officiels, les sponsors et les associations partenaires.

Derrière ce succès, une mobilisation sans faille du comité d’organisation, du Running Club Bizerte, des scouts, du Croissant-Rouge, des associations locales, des forces de l’ordre et de la municipalité.

Ce premier semi-marathon restera gravé dans la mémoire collective de Bizerte, symbole d’un esprit sportif fédérateur et d’un enthousiasme populaire rarement égalé dans la région.