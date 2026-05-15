Tunisie | Ezzeddine Hazgui autorisé à voyager

L’interdiction de voyager ayant visé le militant et opposant politique Ezzeddine Hazgui a été levée, ce vendredi 15 mai 2026.

L’annonce a été faite via un post sur Facebook diffusé par sa fille, l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, qui a remercié toutes les personnes qui ont exprimé leur soutien à son père.

Pour rappel, Ezzeddine Hazgui avait été empêché de quitter la Tunisie depuis l’aéroport de Tunis-Carthage, où les autorités lui ont signifié l’existence d’une restriction datant de 1998, une mesure qu’il avait qualifiée de « caduque » d’autant qu’il a voyagé plusieurs fois, notamment en 2017 et 2018.

Y. N.